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За ночь силы ПВО перехватили 47 украинских беспилотников

За ночь силы ПВО перехватили 47 украинских беспилотников

Минувшей ночью при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории РФ дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 47 украинских БпЛА самолетного типа.

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