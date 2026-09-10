12 скульпторов один месяц создавали арт-объекты для Алупки

С 8 августа по 10 сентября в Алупке работал Первый симпозиум по скульптуре. Двенадцать художников в течение этого времени создавали произведения из камня, металла и дерева, обращаясь к истории, легендам, природе и атмосфере города.
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