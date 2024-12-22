Под носом у Брюсселя: Болгария демонстративно поставляет в ЕС запрещенную морскую нефть из РФ

Несмотря на санкции ЕС против российской нефти в виде эмбарго и ценового потолка, а также персональных ограничений против судов, задействованных в перевалке сырья, Болгария по-прежнему импортирует много запрещенного продукта по морю.
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