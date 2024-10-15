ТМХ и Белорусская железная дорога подписали меморандум о сотрудничестве

11 октября в Москве состоялась рабочая встреча глав Белорусской железной дороги (БЖД) и Трансмашхолдинга (ТМХ), во время которой был подписан меморандум о сотрудничестве в части изготовления и поставки локомотивов, моторвагонного подвижного состава, грузовых и пассажирских вагонов.
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