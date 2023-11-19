Тер Стеген о Нойере и сборной Германии: «У нас большое взаимоуважение, никогда не было проблем. Мы всегда хорошо конкурировали»

«Мы вместе в сборной более десяти лет, и наши отношения характеризуются большим взаимным уважением. Общение и поддержка всегда были на уровне.
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