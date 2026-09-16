Google инвестировал $100 млн в развитие ИИ-технологии Anthropic

Приготовьте азиатскую заправку с соевым соусом, чесноком, маслом чили и кунжутом, чтобы разнообразить привычные блюда.
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