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"Не способен ни один лидер в мире": Киселёв заявил о сенсации во время выступления Путина на БРИКС

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Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв заявил о сенсации во время выступления президента России Владимира Путина на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС.

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Комментарии
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MB
Marina Bubon
👍👏👏👏🇷🇺
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