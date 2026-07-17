«Спасать чужое население ценой своего?»: Кедми жёстко ответил Рогозину

«Эта тварь стоит России жизней»: Кедми спорит с Рогозиным о мести. Недавно сенатор Дмитрий Рогозин назвал вескую причину, по которой российское командование не отдаёт приказы на ликвидацию занимающих высокие должности украинских военных, виновных в убийствах наших мирных граждан.