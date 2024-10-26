На Западе заявили об отчаянии Зеленского на фоне неудач ВСУ

REUTERS/Yves Herman/File Photo/File Photo Владимир Зеленский становится все более отчаянным из-за неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ), написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, политолог Гленн Дисен в своем блоге.
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