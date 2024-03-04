Губернатор Свердловской области расширил список школ, в которых пройдёт капитальный ремонт в 2024 году

Губернатор Евгений Куйвашев расширил список школ Свердловской области, которые пройдут капитальный ремонт в 2024 году, пишет telegram-канал “Свердловский пул” В общей сложности 18 учебных заведений региона будут подвергнуты масштабным строительным работам.
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