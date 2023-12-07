Врачи нашли связь между голоданием утром и снижением уровня холестерина

Гастроэнтеролог Туфик Качаами сказал, что время от времени пропускать завтрак полезно. Он сказал, что утренняя диета очень важна для здоровья, потому что на самом деле именно утром желудочно-кишечный тракт наиболее активен.
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