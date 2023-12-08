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Мосбиржа запустит сервис для формирования книги заявок при размещении облигаций

Мосбиржа запустит сервис для формирования книги заявок при размещении облигаций

Московская биржа разрабатывает систему букбилдинга для команд DCM — специальное программное обеспечение, которое позволит собирать книги заявок в рамках размещения корпоративных облигаций, заявил директор департамента долгового рынка Мосбиржи Глеб Шевеленков в ходе «Российского облигационного конгресса» Cbonds.

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