Юрий Кот Первый канал возвращает в сетку вещания передачу «Лучше всех!». Как известно, свято место пусто не бывает — бывшему ведущему иноагенту Галкину нашли замену.
Новый ведущий шоу на Первом: вместо иноагента Галкина — «гражданка мира» Бадоева, выступающая против СВО
Комментарии
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Нина
Одну крысу на другую поменяли. Пока не будет отменено двойное- тройное гражданств, такое безобразие будет продолжаться и дальше, и во власти, и на ТВ, и в других значимых для России отраслях. Эти "люди мира" живут по принципу - кто больше платит, тому и служим.
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8 час.
Tania Еременко
Так там сидят одни либерасты, которые продвигают себе подобных, начиная с Познера и прочих врагов Росии.
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6 час.
Tania Еременко
Да что Вы?... Ему только недавно орден дали, "хто яво тронет - он же памятник".
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6 час.
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