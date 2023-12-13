Новый ведущий шоу на Первом: вместо иноагента Галкина — «гражданка мира» Бадоева, выступающая против СВО

Нина

Одну крысу на другую поменяли. Пока не будет отменено двойное- тройное гражданств, такое безобразие будет продолжаться и дальше, и во власти, и на ТВ, и в других значимых для России отраслях. Эти "люди мира" живут по принципу - кто больше платит, тому и служим.