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Новый ведущий шоу на Первом: вместо иноагента Галкина — «гражданка мира» Бадоева, выступающая против СВО

Новый ведущий шоу на Первом: вместо иноагента Галкина — «гражданка мира» Бадоева, выступающая против СВО

Юрий Кот   Первый канал возвращает в сетку вещания передачу «Лучше всех!». Как известно, свято место пусто не бывает — бывшему ведущему иноагенту Галкину нашли замену.

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Комментарии
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Нина
Одну крысу на другую поменяли. Пока не будет отменено двойное- тройное гражданств, такое безобразие будет продолжаться и дальше, и во власти, и на ТВ, и в других значимых для России отраслях.  Эти &quot;люди мира&quot; живут по принципу - кто больше платит, тому и служим.
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8 час.
Tania Еременко
Так там сидят одни либерасты, которые продвигают себе подобных, начиная с Познера и прочих врагов Росии.
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6 час.
Tania Еременко
Да что Вы?... Ему только недавно орден дали, &quot;хто яво тронет - он же памятник&quot;.
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6 час.

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