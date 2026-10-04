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Boston Blue's Marcus Scribner Played A Fan-Favorite Character On Netflix's She-Ra Reboot

Boston Blue's Marcus Scribner Played A Fan-Favorite Character On Netflix's She-Ra Reboot

Before making his mark on the procedural "Boston Blue," actor Marcus Scribner voiced a key character on one of Netflix's most beloved animated series.

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