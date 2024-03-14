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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

86 % опрошенных россиян положительно оценили воссоединение Крыма с Россией

86 % опрошенных россиян положительно оценили воссоединение Крыма с Россией

МОСКВА, 14 марта, ФедералПресс. Около 86 % россиян оценивают воссоединение Крыма с Россией, состоявшееся в 2014 году, как положительное и правильное решение, 77 % оценивают роль республики и Севастополя как решающую в обеспечении обороноспособности России, согласно данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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