86 % опрошенных россиян положительно оценили воссоединение Крыма с Россией

МОСКВА, 14 марта, ФедералПресс. Около 86 % россиян оценивают воссоединение Крыма с Россией, состоявшееся в 2014 году, как положительное и правильное решение, 77 % оценивают роль республики и Севастополя как решающую в обеспечении обороноспособности России, согласно данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).