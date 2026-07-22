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Царьград

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Нонне Гришаевой отказали в звании народной артистки России. А Чулпан Хаматовой нет. Что происходит?

Нонне Гришаевой отказали в звании народной артистки России. А Чулпан Хаматовой нет. Что происходит?

Актрисе Нонне Гришаевой исполнилось 55. Почему ей отказали в звании народной артистки и как живёт актриса сегодня?Актриса Нонна Гришаева отметила 55-летие.

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