В Петербурге готовятся внедрить инициативу по борьбе с наценками на продукты

Магазины хотят обязать сообщать о таких случаях заранее. Речь идет о социально значимых товарах. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга (ЗакСа) подготовили законопроект об уведомлении покупателей о наценках на социально значимые товары в супермаркетах города.
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