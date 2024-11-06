В Петербурге готовятся внедрить инициативу по борьбе с наценками на продукты

Магазины хотят обязать сообщать о таких случаях заранее. Речь идет о социально значимых товарах. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга (ЗакСа) подготовили законопроект об уведомлении покупателей о наценках на социально значимые товары в супермаркетах города.