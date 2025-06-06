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Царьград

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Чёрный день календаря: 6 июня. Трагедия в Царском Селе. Актриса погибла при перевороте понтона в Екатерининском парке

Чёрный день календаря: 6 июня. Трагедия в Царском Селе. Актриса погибла при перевороте понтона в Екатерининском парке

При подготовке к праздничному мероприятию в Екатерининском парке перевернулся понтон с артистами, в результате чего погибла 28-летняя актриса.

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