«Не хочу видеть людей»: Стас Ярушин обеспокоил фанатов тревожным посланием

Знаменитый актер-юморист Стас Ярушин неожиданно обеспокоил поклонников тревожным посланием. Многие привыкли, что артист всегда находится в прекрасном расположении духа — шоумен часто веселит и смешит публику.
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