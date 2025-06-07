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Полезные советы

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Рецепты против укачивания в транспорте.

Рецепты против укачивания в транспорте.

Укачивает? Очень неприятное чувство, мягко говоря.Но есть выход. Два эфирных масла лимона и мяты, которые прекрасно дружат в этих средствах: Индивидуальный ингалятор: накапайте туда 17 капель лимона и 3 капли мяты перечной.

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