Рецепты против укачивания в транспорте.

Укачивает? Очень неприятное чувство, мягко говоря.Но есть выход. Два эфирных масла лимона и мяты, которые прекрасно дружат в этих средствах: Индивидуальный ингалятор: накапайте туда 17 капель лимона и 3 капли мяты перечной.
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