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ЖИВОЙ УГОЛОК

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Пропавшая собака прошла 161 километр и нашла помощь посреди воды

Пропавшая собака прошла 161 километр и нашла помощь посреди воды

В Великобритании экипаж парома спас из воды собаку, пропавшую 36 дней назад Фото: Sergio Arteaga / Unsplash В Великобритании собака по кличке Эмбер пропала на 36 дней и нашлась плывущей с острова на материк.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Собачка нашлась и это здорово!!!!
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51 мин.
Элеонора Коган
Она умничка!!!
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51 мин.
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