Пропавшая собака прошла 161 километр и нашла помощь посреди воды

В Великобритании экипаж парома спас из воды собаку, пропавшую 36 дней назад Фото: Sergio Arteaga / Unsplash В Великобритании собака по кличке Эмбер пропала на 36 дней и нашлась плывущей с острова на материк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии