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В Кремле рассказали, почему Турция решилась на передачу командиров «Азова*» Украине

В Кремле рассказали, почему Турция решилась на передачу командиров «Азова*» Украине

  Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Турция решилась на передачу командиров «Азова*» (признан террористическим и запрещен в РФ) Украине.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Выражаем озабоченность , г-н Песков ? Наши политики - это сообщество Озабоченных Терпил .
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18 час.
Гарий Щерба
КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ , ВЫ  о  ЧЕМ ....??? Просто с  ТАКОЙ ,  ,,ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ,,  ВОЙНОЙ ( озабоченности , красные линии , не бомбят мосты и центры принятия решений + торговля с  НАЦИСТАМИ ) на  РОССИЮ ВСЕМ НА@@АТЬ ,  так как  РОССИЯ ТОЛЬКО  как  ТЮФЯК БЛЕЕТ  и  НИ ХРЕНА НЕ ДЕЛАЕТ .....!!!
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14 час.

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