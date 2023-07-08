В Кремле рассказали, почему Турция решилась на передачу командиров «Азова*» Украине

Гарий Щерба

КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ , ВЫ о ЧЕМ ....??? Просто с ТАКОЙ , ,,ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ,, ВОЙНОЙ ( озабоченности , красные линии , не бомбят мосты и центры принятия решений + торговля с НАЦИСТАМИ ) на РОССИЮ ВСЕМ НА@@АТЬ , так как РОССИЯ ТОЛЬКО как ТЮФЯК БЛЕЕТ и НИ ХРЕНА НЕ ДЕЛАЕТ .....!!!