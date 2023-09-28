Миронов предложил увеличить до 20 лет сроки за порчу ж/д путей в период СВО

Группа депутатов от партии "Справедливая Россия - За правду" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым подготовила законопроект, ужесточающий ответственность за порчу транспортной инфраструктуры, в том числе железнодорожных путей, в период боевых действий.
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