MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

XRP может войти в институциональные расчеты: эксперты оценили его соответствие требованиям DTCC

XRP может войти в институциональные расчеты: эксперты оценили его соответствие требованиям DTCC

Потенциальная интеграция XRP институциональное финансирование привлекает внимание, поскольку эксперты оценивают его совместимость с существующими финансовыми системами, особенно в отношении систем обеспечения, таких как те, которые используются депозитарно-трастовой и клиринговой корпорацией (DTCC).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии