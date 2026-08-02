XRP может войти в институциональные расчеты: эксперты оценили его соответствие требованиям DTCC

Потенциальная интеграция XRP институциональное финансирование привлекает внимание, поскольку эксперты оценивают его совместимость с существующими финансовыми системами, особенно в отношении систем обеспечения, таких как те, которые используются депозитарно-трастовой и клиринговой корпорацией (DTCC).