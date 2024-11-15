Учитель-извращенец в Британии избежал тюрьмы: рассылал порновидео с младенцами

Долгожданное судебное разбирательство завершилось в Королевском суде Оксфорда, где 26-летний учитель Джейкоб Шуффо избежал тюремного заключения, несмотря на тяжелые обвинения в распространении детской порнографии и причинении сексуального насилия.
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