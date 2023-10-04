Politico: В Турции за 2 дня до азербайджанской "АТО" в Карабахе прошли тайные переговоры

Американские источники утверждают, что представители США, ЕС и России встретились 17 сентября для обсуждения ситуации в Карабахе19 сентября ВС Азербайджана объявили о начале "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе.
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