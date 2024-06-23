Большинство японцев не хотят, чтобы Кисида был премьер-министром — Киодо

За сохранение премьер-министром Японии Фумио Кисидой поста главы правящей Либерально-демократической партии после предстоящих перевыборов выступают чуть более 10% японцев, 23 июня сообщает агентство Киодо по итогам собственного опроса.
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