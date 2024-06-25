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Дмитрий Денисов намерен объединить "СМЭУ" и "Калугаблагоустройство"

Дмитрий Денисов намерен объединить "СМЭУ" и "Калугаблагоустройство"

После увольнения глав двух калужских коммунальных ведомств встал вопрос об объединении структур. 24 июня на планерке в Горуправе глава Калуги Дмитрий Денисов предложил объединить МБУ "СМЭУ" и МБУ "Калугаблагоустройство".

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