Трамп оскорбил чиновников из USAID

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ответ на вопрос журналистов на авиабазе Эндрюс возле Вашингтона об аудите, проводимом в американском Агентстве по международному развитию (USAID), оскорбил руководящих им чиновников.
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