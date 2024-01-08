Вильфанд пообещал жителям Москвы "потепление" 9 января

Известия/ Сергей Лантюхов День и ночь 8 января все еще будут холодными, однако уже 9 января жителей Москвы ждет некоторое "потепление", заявил в беседе с РЕН ТВ научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии