Астролог Тамара Глоба назвала 4 знака Зодиака, которых ждет удача в сентябре 2022

Известный астролог Тамара Глоба составила прогноз по знакам Зодиака на сентябрь 2022 года. По словам специалиста, энергетика периода будет приковывать внимание общества к конфликтам, а также бытовым, хозяйственным вопросам, вопросам учебы и карьеры.