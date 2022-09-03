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Астролог Тамара Глоба назвала 4 знака Зодиака, которых ждет удача в сентябре 2022

Астролог Тамара Глоба назвала 4 знака Зодиака, которых ждет удача в сентябре 2022

Известный астролог Тамара Глоба составила прогноз по знакам Зодиака на сентябрь 2022 года. По словам специалиста, энергетика периода будет приковывать внимание общества к конфликтам, а также бытовым, хозяйственным вопросам, вопросам учебы и карьеры.

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