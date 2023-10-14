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Новости УрФО

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Пойдут на Славянск и Краматорск: цели ВС РФ после битвы за Авдеевку

Пойдут на Славянск и Краматорск: цели ВС РФ после битвы за Авдеевку

После ожесточённых боёв за Авдеевку российские войска вышли на подступы к Славянску и Краматорску. Эти города являются ключевыми центрами Донецкой народной республики и с их захватом ВС РФ смогут взять под контроль всю территорию ЛНР и ДНР.

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