Политнавигатор Киевские пропагандисты и спецслужбы должны активно убеждать жителей Якутии в «японских корнях» – и подбивать на сепаратизм.
В Киеве мечтают передать якутские месторождения Японии
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Старый Фонарь
Юле Понамарчук историю Японии нужно почитать, для начала. Может быть предки, корейцев, которые потом стали японцами и пришли, когда-то, с севера, но генетически корейцы и якуты, это разные народы. А вот коренной народ, айнов, в нынешней Японии, корейцы попросту истребили, а потом стали японцами.
Ответить
1 д.
Свежие комментарии