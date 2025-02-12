В Киеве мечтают передать якутские месторождения Японии

Старый Фонарь

Юле Понамарчук историю Японии нужно почитать, для начала. Может быть предки, корейцев, которые потом стали японцами и пришли, когда-то, с севера, но генетически корейцы и якуты, это разные народы. А вот коренной народ, айнов, в нынешней Японии, корейцы попросту истребили, а потом стали японцами.