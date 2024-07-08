Собянин: В Москве пройдет Всемирный фестиваль циркового искусства

На фестиваль приедут команды из 17 стран мира Мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал о Всемирном фестивале циркового искусства «Идол-2024», организованном Большим московским цирком на проспекте Вернадского, который пройдет в Москве с 18 по 21 июля.