Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Работники товарища Кима легко решат все проблемы с мигрантами в России

Работники товарища Кима легко решат все проблемы с мигрантами в России

  Квалифицированные индусы и дисциплинированные корейцы свои семьи к нам точно не потащат Миграционный вопрос в России скоро начнут регулировать гораздо жестче, а на смену выходцам из Средней Азии на рынке труда могут появиться более квалифицированные работники из Индии и Северной Кореи.

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