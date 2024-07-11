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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрий Карандин: «Мало кому удается заполнить весь штат из 5 иностранцев. Пока не совсем понятно, ради чего лимит расширялся. Разве что он оставил без работы ряд опытных россиян»

– 1 июля в НХЛ открылся рынок свободных агентов, следите за селекцией? – В первую очередь мне интересен наш хоккей.

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