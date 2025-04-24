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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Авангард» и Ги Буше продлят контракт до 2027 года, зарплата – 150 млн рублей. Тренер возглавил клуб по ходу сезона и проиграл в 7-м матче второго раунда Кубка Гагарина

Клуб договорился с канадским специалистом о подписании соглашения еще на один сезон. Тренер возглавил «Авангард» по ходу этого чемпионата, подписав договор до конца сезона-2025/26.

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