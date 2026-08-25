В соцсетях возмутились "экранизацией" истории громкого убийства 19-летней студентки ВШЭ Татьяны Страховой

В соцсетях обсуждают фильм молодого режиссёра Никиты Миклушова "Времена любви", основой которого стала история резонансного убийства 19-летней студентки ВШЭ Татьяны Страховой её экс-бойфрендом Артёмом Исхаковым.
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