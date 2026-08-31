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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Илья Авербух: «Заниматься в школе Загитовой – большая мотивация для детей. Думаю, Алина со временем будет давать ценные советы»

Хореограф Илья Авербух высказался об открытии в Казани новой школы фигурного катания. Олимпийская чемпионка Алина Загитова посетила открытие накануне.

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