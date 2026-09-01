«Беспилотная карусель» накрыла Киев

Начнём с кошмара, в который погрузились за последние дни Киев и его окрестности. Но вначале напомним, откуда он прилетел.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Парадокс безопасн...
- Три года условно ...
- Как евреи лоханул...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым