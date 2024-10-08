Школы в Петербурге все чаще стали попадать в новостные криминальные сводки. В больницу вечером 7 октября обратилась 13-летняя школьница.
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Школы в Петербурге все чаще стали попадать в новостные криминальные сводки. В больницу вечером 7 октября обратилась 13-летняя школьница.