«Все срослось»: как Бузова обличила роман мужа с Анастасией Костенко

Звезда до сих пор утверждает, что Дмитрий Тарасов изменял ей со своей будущей супругой. Ольга Бузова Социальные сетиЕще после развода Ольга Бузова заявляла, что Дмитрий Тарасов изменял ей в браке с финалисткой конкурса «Мисс Россия — 2014» Анастасией Костенко на протяжении длительного времени.