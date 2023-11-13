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«Все срослось»: как Бузова обличила роман мужа с Анастасией Костенко

«Все срослось»: как Бузова обличила роман мужа с Анастасией Костенко

Звезда до сих пор утверждает, что Дмитрий Тарасов изменял ей со своей будущей супругой. Ольга Бузова Социальные сетиЕще после развода Ольга Бузова заявляла, что Дмитрий Тарасов изменял ей в браке с финалисткой конкурса «Мисс Россия — 2014» Анастасией Костенко на протяжении длительного времени.

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ГАЛИНА КНЯЗЕВА
Да угомонись,ты,бездарь!
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