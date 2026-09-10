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Эндокринолог Табеева уточнила, что дневная норма сахара составляет не более 12 чайных ложек

Эндокринолог Табеева уточнила, что дневная норма сахара составляет не более 12 чайных ложек

При рационе на 2000 килокалорий в день количество свободного сахара не должно превышать 50 граммов, или 12 чайных ложек.

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