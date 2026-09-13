Нигерия: Военные ее силы уничтожили 18 боевиков в результате воздушных ударов и наземного нападения в Тумбунма-Баба, район местного самоуправления Кукава (LGA), штат Борно, ранним утром 11 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым