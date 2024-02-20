У пропавшей планеты Солнечной системы есть только одно место, где она может прятаться

Исследование, недавно опубликованное в журнале The Astronomical Journal, продолжает поиски неуловимой Девятой планеты (также называемой Планетой X) – гипотетической планеты, которая, возможно, вращается во внешних областях Солнечной системы и далеко за пределами орбиты карликового Плутона.