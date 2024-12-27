Рогов заявил о мощном взрыве в Запорожье

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что взрыв в оккупированном Вооруженными силами Украины (ВСУ) городе Запорожье был большой мощности, его природа и последствия уточняются.