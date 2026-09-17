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Царьград

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"Не человек, а мерзость": бывшая пресс-секретарь Зеленского раскритиковала экс-начальника

"Не человек, а мерзость": бывшая пресс-секретарь Зеленского раскритиковала экс-начальника

Украинский лидер дважды отверг возможность заключения мирного договора, а его курс угрожает самому существованию государства, считает Юлия Мендель.

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