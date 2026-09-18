В Берлине возле «Русского дома» начался стихийный митинг

В Берлине возле «Русского дома» в последний день его работы начался стихийный митинг. Собравшиеся выступают против закрытия культурного центра, они взялись за руки, выстроились в ряд и поют «Пусть всегда будет солнце».
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