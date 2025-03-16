Пентагон заказал для войск США украинские дроны-камикадзе

Две украинские компании вошли в число подрядчиков Пентагона, с которыми департамент министерства обороны США Defense Innovation Unit (DIU) заключил контракты на создание прототипов дальнобойных дронов-камикадзе, 14 марта пишет Defense News.
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