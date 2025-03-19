Россиянам назвали способы увеличить пенсию

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в комментарии aif.ru напомнил россиянам о необходимости официального трудоустройства для формирования страхового стажа и пенсионных прав.
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